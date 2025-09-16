Глаза Зеленского обращены к рукам Америки; «Патриот» для неба, деньги для земли!

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Анатолийское агентство, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к совместному производству оружия со своими международными партнерами и в настоящее время ожидает решений США о поставках ПВО «Патриот» и финансировании плана PURL.

Зеленский, отметив, что возможности украинских беспилотников уже продемонстрировали свое влияние, сказал: «Мы предложили США приобрести необходимое количество систем. Кроме того, наше предложение по беспилотникам также находится на столе. На данный момент в этот проект было инвестировано более 2 миллиардов долларов и объявлено еще полтора миллиарда долларов. Мы ожидаем эти доходы и, следовательно, оборудование. Большая часть этого также зависит от наших партнеров; у нас хорошие отношения с Европой, и мы ожидаем решений от США, особенно в отношении «Патриотов», что является очень важным вопросом».

План PURL или «Список приоритетных потребностей Украины», который был запущен США и НАТО, разработан для ускорения доставки оружия и оборудования в Украину для усиления ее оборонного потенциала.

Президент Украины подчеркнул, что страна «выдвинула серьезные предложения не только об инвестировании в производство оборудования в Украине, но и о строительстве совместных промышленных комплексов за пределами страны».

Он добавил: «Впервые в истории Украина имеет совместную и современную линию по производству оружия с мощными странами. Сотрудничество с Европой ускорилось, и большая часть этого зависит от решений Вашингтона».

Министр обороны Украины Денис Шмигаль ранее заявил, что провел «важную встречу» в Киеве с Андрюсом Кубилюсом, комиссаром по вопросам обороны и космоса Европейского союза, и обсудил план «Действие по безопасности для Европы/SAFE», к которому на данный момент присоединились 19 стран.

Этот план является новой инициативой Европейского союза, которая выделяет членам блока займы под низкий процент в размере 150 миллиардов долларов для укрепления их оборонного потенциала.