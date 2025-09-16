По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Associated Press, президент США Дональд Трамп, отвергая сообщение Axios, заявил, что не знал об атаке и агрессии сионистского режима против Катара на прошлой неделе.

Заявление Трампа было сделано после того, как американский веб-сайт Axios в своем отчете написал, что премьер-министр сионистского режима Биньямин Нетаньяху проинформировал Трампа незадолго до начала операции в Дохе против лидеров ХАМАС. Администрация Трампа заявила, что «она была проинформирована, когда ракеты были уже в воздухе, и, следовательно, у Трампа не было возможности выступить против нападения». Однако Axios, ссылаясь на израильских чиновников, написал, что Белый дом был проинформирован заранее, даже если предположить, что график атаки был сжат.

Сионистский режим, продолжая свои террористические действия в регионе, на прошлой неделе, во вторник, совершил воздушный налет на резиденцию лидеров ХАМАС в Катаре с целью их устранения. Страны Ближнего Востока и за его пределами широко осудили эту агрессию как действие, которое может привести к эскалации напряженности в регионе, который и без того находится на краю пропасти. Трамп ранее заявлял, что не вмешивался в решение Израиля атаковать Катар. Вчера, отвечая на вопрос, предупреждал ли его Нетаньяху напрямую перед атакой, он сказал: «Нет, нет. Они не предупреждали».

После сообщения Axios офис Нетаньяху повторил заявление, которое он опубликовал после нападения на Катар, и заявил, что атака была «полностью независимой израильской операцией».

Вашингтон считается союзником как Катара, так и Израиля. Доха играет роль посредника в попытках добиться соглашения о прекращении огня в Газе. С 7 октября 2023 года сионистский режим убил десятки тысяч палестинцев, большинство из которых — женщины и дети, и усугубил кризис голода и голодания в этом районе. Многочисленные исследователи и эксперты по правам человека охарактеризовали эту бойню как геноцид. Тель-Авив отвергает обвинения в геноциде и после операции ХАМАС 7 октября («Потоп Аль-Аксы») назвал агрессию в Газе «самообороной». С тех пор армия сионистского режима, помимо Катара, совершила агрессию также против Ливана, Сирии, Ирана и Йемена!