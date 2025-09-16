Предупреждение о возможности войны между Каиром и Тель-Авивом

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Русия аль-Яум», Тал Ортан, эксперт по военным вопросам сионистского режима и бывший офицер военной разведки этого режима, предупредил, что разведывательные службы Тель-Авива должны следить за Египтом, поскольку эта страна готовится к войне с сионистским режимом.

Сионистская газета «Исраэль ха-Йом» также сообщила, что отношения между Каиром и Тель-Авивом достигли самого низкого уровня на политическом уровне и что мирные соглашения и нормализация отношений, на которые возлагались большие надежды, теряют свою силу.

Заголовки ивритских газет в последние дни также были посвящены укреплению военной мощи Египта и его боевой готовности на фоне проведения обширных учений с США, Россией и Китаем.