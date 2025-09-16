Газета Al-Binaa: Тель-Авив стремится к гражданской войне в Ливане

По сообщению информационного агентства Abna, ливанская газета Al-Binaa, ссылаясь на заявления эмира Катара шейха Тамима бин Хамада бин Халифы о том, что сионистский режим стремится втянуть Ливан в гражданскую войну, написала со ссылкой на информированные источники, что это свидетельствует о масштабах заговора сионистского режима против Ливана, его безопасности, стабильности и экономики на протяжении десятилетий.

Газета добавляет, что в нынешний период необходимо, чтобы ливанцы, включая правительство, трех президентов, армию, народ и движение Сопротивления, объединились против сионистско-американских проектов, которые нацелены на безопасность, стабильность, богатство и существование Ливана.

В докладе добавляется, что правительство должно мудро, разумно и с полным патриотизмом подходить к вопросу о вооружении движения Сопротивления, и в этом контексте должно учитывать такие вопросы, как защита Ливана от сионистских агрессий, освобождение оккупированных территорий, возвращение пленных, противодействие сионистскому проекту оккупации южного Ливана и ежедневным убийствам.

Согласно этому докладу, ливанское правительство должно остерегаться ловушки, которую враг пытается создать, разжигая рознь между ливанцами под давлением США и Саудовской Аравии, и хочет втянуть страну во внутреннюю смуту, к которой стремится Израиль.

Ливанские источники призвали правительство и министра иностранных дел страны воспользоваться агрессией сионистского режима против Катара и резолюциями саммита арабских и исламских стран, активизировав дипломатические усилия по оказанию давления на сионистский режим для полного вывода войск с юга, прекращения агрессии и возвращения пленных.