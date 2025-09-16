Санкции США против «Махмуда Аббаса»; как были изолированы поборники компромисса?

Информационное агентство Abna, международный отдел: Министр иностранных дел США Марко Рубио решил аннулировать визы для членов Палестинской администрации до проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Судя по заявлению Госдепартамента США, решение Рубио, по-видимому, было обусловлено тем, что нападение 7 октября не было осуждено и не было названо террористическим актом.

В части своего заявления Госдепартамент США потребовал от Палестинской администрации и Организации освобождения Палестины прекратить международные правовые действия, включая обращение в Международный уголовный суд против сионистского режима. Марко Рубио также заявил, что Палестинская администрация должна отказаться от попыток добиться одностороннего признания палестинского государства.

Наложив санкции на членов Палестинской администрации, Трамп показал, что он выступает за создание одного еврейского государства на оккупированной палестинской территории, а не за «решение о двух государствах» и независимое палестинское государство. Кроме того, решение Госдепартамента США запретить Махмуду Аббасу въезд в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН может разжечь разногласия между арабскими союзниками США и сионистским режимом; потому что решение о двух государствах и признание независимого палестинского государства важны для арабских стран, стремящихся к нормализации отношений с сионистским режимом.

Своим решением о введении санкций против членов Палестинской администрации, Госдепартамент США официально заявил, что администрация Дональда Трампа выступает против решения о двух государствах и создания независимого палестинского государства; тогда как еще в 1991 году решение о двух государствах было одобрено Конгрессом США при Джордже Буше-старшем и представлено на Мадридской конференции.

Соглашение в Осло стало первым результатом этого плана, согласно которому на палестинской земле должны были быть созданы два государства — палестинское и еврейское. Билл Клинтон также продолжал реализацию этого плана до 2000 года в «Кэмп-Дэвиде II». После Клинтона, вплоть до 2010 года, план двух государств претворялся в жизнь администрациями США, последней из которых была администрация Барака Обамы. Теперь Трамп, наложив санкции на членов Палестинской администрации, показал, что он выступает за создание одного еврейского государства на оккупированной палестинской территории.

Это решение Госдепартамента США является скрытой конфронтацией с европейскими странами, которые хотели признать независимое палестинское государство. Трамп отказался от решения о двух государствах в рамках «сделки века», и это привело к разногласиям между демократами и республиканцами в США. Хотя Джо Байден ничего не сделал для реализации решения о двух государствах, он по-прежнему настаивал на переговорах между Махмудом Аббасом и Нетаньяху. Он пытался открыть консульство Палестины в Иерусалиме, но сионисты решительно воспротивились этому.

На основании решения Госдепартамента США о санкциях против Махмуда Аббаса и палестинских дипломатов, США не будут считать палестинцев законными владельцами своей земли в Палестине. Аннексия Западного берега станет обычным и естественным делом. Действия по аннексии Западного берега и выселению населения из сектора Газа будут нарастать.