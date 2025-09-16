  1. Home
Волна мощных атак на город Газа; 37 атак всего за 20 минут

16 сентября 2025 - 13:37
News ID: 1727564
Source: ABNA
Ночные атаки сионистского режима на город Газа были настолько мощными, что даже ивритская газета «Едиот Ахронот» признала их интенсивность.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Sputnik, газета «Едиот Ахронот» признала, что сионистский режим прошлой ночью совершил 37 авиаударов по жилым районам города Газа всего за 20 минут. Палестинское телевидение сообщило, что авиаудары сионистского режима совпали с артиллерийскими атаками этого режима на северо-запад города Газа.

Местные СМИ сообщили, что прошлой ночью город Газа стал свидетелем самых сильных атак со стороны сионистских оккупантов, и большое количество высотных зданий в этом районе было сровнено с землей.

