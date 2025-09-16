Волна мощных атак на город Газа; 37 атак всего за 20 минут

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Sputnik, газета «Едиот Ахронот» признала, что сионистский режим прошлой ночью совершил 37 авиаударов по жилым районам города Газа всего за 20 минут. Палестинское телевидение сообщило, что авиаудары сионистского режима совпали с артиллерийскими атаками этого режима на северо-запад города Газа.

Местные СМИ сообщили, что прошлой ночью город Газа стал свидетелем самых сильных атак со стороны сионистских оккупантов, и большое количество высотных зданий в этом районе было сровнено с землей.