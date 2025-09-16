Предложение Ирака о проведении встречи между Ираном и арабскими странами в Нью-Йорке

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Asharq, в воскресенье министерство иностранных дел Ирака объявило, что министр иностранных дел Фуад Хуссейн в ходе встречи с министром иностранных дел нашей страны Саидом Аббасом Арагчи предложил провести совместную встречу между арабскими странами Персидского залива, Ираком и Ираном на полях заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы таким образом укрепить региональные диалоги и координацию.

Встреча министров иностранных дел Ирака и Ирана состоялась в кулуарах вчерашней встречи министров иностранных дел арабских и исламских стран с целью подготовки к сегодняшнему внеочередному саммиту в Катаре.

В заявлении МИД Ирака говорится, что обе стороны обсудили пути укрепления общих отношений между Тегераном и Багдадом, а также последние события в регионе и в мире.

Также было объявлено, что министры иностранных дел Ирака и Ирана подчеркнули важность территориальной целостности Сирии в свете агрессии сионистского режима.