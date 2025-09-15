Педро Санчес подчеркнул в своем выступлении в воскресенье, что он гордится демонстрациями и собраниями в поддержку Палестины, организованными испанским народом.

В ходе последнего этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, пропалестинские группы провели демонстрации протеста против убийства людей в секторе Газа сионистским режимом и даже в некоторых районах препятствовали проведению соревнований. Участие израильской команды «Premier Tech» в соревнованиях вызвало гнев испанского народа.

