Премьер-министр Испании: демонстрация в поддержку Палестины – предмет гордости

15 сентября 2025 - 23:04
Премьер-министр Испании Педро Санчес, отвечая на демонстрации в поддержку Палестины во время велогонки, организованной в стране, заявил: «Эта демонстрация – предмет гордости для меня».

Педро Санчес подчеркнул в своем выступлении в воскресенье, что он гордится демонстрациями и собраниями в поддержку Палестины, организованными испанским народом.

В ходе последнего этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, пропалестинские группы провели демонстрации протеста против убийства людей в секторе Газа сионистским режимом и даже в некоторых районах препятствовали проведению соревнований. Участие израильской команды «Premier Tech» в соревнованиях вызвало гнев испанского народа.

