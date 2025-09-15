Guardian: Израиль — главная угроза безопасности в регионе; арабам необходимо пересмотреть свой альянс с США в сфере безопасности

The Guardian в своей последней статье пишет: «Это не первый случай, когда израильский режим предпринимает агрессивные действия в ходе переговоров и дипломатических усилий. За последние два года он совершил крупные убийства и многочисленные нападения на ливанскую «Хезболлу»Ливане, на недавно сформированное правительство Мохаммеда аль-Джулани в Сирии, на хуситов в Йемене и на Иран во время 12-дневной войны в июне, когда Тегеран вёл переговоры с Вашингтоном».

По словам The Guardian, нападение Израиля на Катар во имя целенаправленной попытки устранения лидеров движения ХАМАС вызвало немедленную реакцию, принятие резолюций и жестких международных заявлений. Однако с аналитической точки зрения это сигнал тревоги, звучащий в регионе Западной Азии в связи с экспансионистскими планами и целями израильского режима.

Британская газета указала на то, что Израиль становится угрозой безопасности номер один в регионе, и отметила: «Убийство Тель-Авивом переговорщиков ХАМАСа в Дохе перешло красную черту, которую не могут игнорировать даже его ближайшие арабские партнеры, и Израиль давно оправдывает свои превентивные и трансграничные атаки обеспечением своей безопасности».

The Guardian добавила, что за последние два года Израиль атаковал шесть стран региона в ответ на атаки 7 октября 2023 года, якобы для устранения любой угрозы своей безопасности. Однако нападение на столицу Катара, богатого королевства Персидского залива, партнёра США в сфере безопасности и союзника, не входящего в НАТО, а также место проведения деликатных переговоров между Израилем и ХАМАСом, — это не просто очередное преднамеренное убийство. Этот инцидент — признак фундаментальных изменений: арабские страны больше не считают Иран главной причиной региональной нестабильности и не упоминают в этой связи имя Израиля.

Британская газета также подчёркивает, что эти израильские атаки часто были приурочены к провалу переговоров или к демонстрации нежелания Тель-Авива отделять дипломатию от принуждения и силы. Нападение на Доху можно охарактеризовать по той же схеме, но в то же время оно будет иметь долгосрочные последствия.

The Guardian пишет, что произошедшее несколько дней назад стало второй атакой за столько же месяцев, на этот раз со стороны одного из ближайших союзников Америки, что ставит под сомнение эффективность поддержки Вашингтона.

Автор статьи добавляет, что бездействие США усилило мнение о том, что администрации Байдена и Дональда Трампа отказались сдерживать военные атаки Израиля, а нападение на Катар вынуждает правителей стран Персидского залива признать реальность того, что Вашингтон либо не желает, либо не способен сдержать своего ближайшего союзника.

The Guardian подчёркивает, что результатом этой ситуации становится подрыв чувства гарантий безопасности, поскольку Авраамические соглашения и планы нормализации отношений должны были обеспечить безопасность в регионе, но сегодня, пока сохраняется ситуация в Газе, такие планы нежизнеспособны.

Британская газета в заключение замечает, что в то же время правители стран Персидского залива всё больше стремятся к стратегической автономии, а их решимость снизить риск зависимости от Америки возросла, и нападение на Доху в конечном итоге может стать историческим поворотным моментом; моментом, который закрепит ощущение краха традиционного регионального порядка и того, что суверенитет арабских партнёров Америки слишком часто приносился в жертву безопасности.