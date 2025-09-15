Глава МИД Исламской Республики Иран сегодня (в воскресенье), 14 сентября, отбыл в Доху. Аракчи прибыл в столицу Катара для участия во встрече министров иностранных дел ОИС. Экстренная встреча министров иностранных дел исламо-арабских стран проводится по просьбе Катара для обсуждения вопроса о военной агрессии сионистского режима против этой страны. Этот саммит является прелюдией к встрече министров иностранных дел арабо-исламских стран, которая состоится завтра, в понедельник. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также примет участие в саммите.

Встреча министров иностранных дел ОИС проходит в Дохе в ситуации, когда нарушение международного права и посягательство на территориальную целостность государств стали для сионистов обычной практикой, и международное сообщество должно серьёзно отреагировать на эту проблему.

Организация исламского сотрудничества (ОИС), будучи одним из крупнейших международных институтов в исламском мире, обладает значительным потенциалом для противодействия воинственности сионистского режима. Конечно, эффективность этих мер также зависит от политической воли государств-членов и их практической координации. ОИС несет моральную, политическую и юридическую ответственность за безопасность государств-членов.

Сионистский режим имеет долгую историю нарушений прав человека и норм международного права, и нападение на Катар является продолжением той же агрессивной политики. Организация исламского сотрудничества может использовать дипломатические, юридические и медийные инструменты для осуждения и пресечения этих действий.

Организация может сыграть свою роль в оказании влияния на Совет Безопасности ООН с целью принятия обязательных резолюций против агрессии сионистского режима. Подача официальных жалоб на лидеров незаконного сионистского режима в международные суды, такие как Международный уголовный суд (МУС), также является одной из эффективных мер, которые могут быть приняты для преследования военных преступлений и нарушений прав человека в секторе Газа.

Экономические и торговые меры, принимаемые членами Организации исламского сотрудничества против сионистского режима, также могут включать бойкот товаров и компаний, связанных с сионистским режимом, прекращение торговых и инвестиционных отношений с организациями, поддерживающими оккупантов.

Меры ОИС в области СМИ и культуры также станут эффективным средством привлечения глобальной поддержки народа Палестины и Газы, в частности, путем расширения освещения преступлений сионистского режима в СМИ исламских стран. Проведение глобальных кампаний по повышению осведомленности против сионистского режима, разоблачающих его оккупационную политику и нарушения прав человека, также будет эффективным средством для настраивания общественного мнения против сионистов.

Общественное мнение в арабском мире глубоко возмущено недавним нападением сионистского режима на Катар, считая его явным нарушением международного права. Это хорошая возможность мобилизовать международное сообщество против сионистской агрессии. Разработка эффективного плана действий на встрече министров иностранных дел ОИС в ответ на оккупационные действия сионистского режима, предусматривающего последовательную и целенаправленную структуру, вполне осуществима. Этот план должен быть как политически, так и юридически обоснованным и способным влиять на общественное мнение и международные институты.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) обладает значительным потенциалом для принятия практических мер против политики сионистского режима. Для повышения эффективности этих мер необходимы политическое сближение, стратегический консенсус и общая воля участников. Обладая дипломатическим, экономическим, культурным и общественным потенциалом, эта организация может сыграть важную роль в поддержке палестинского дела и противодействии оккупации сионистского режима при условии укрепления политической воли и практической солидарности среди её членов.

Организация исламского сотрудничества может выйти за рамки символических заявлений и осуществлять практические, последовательные и скоординированные действия, выступая эффективным участником защиты прав палестинского народа и противодействуя агрессивной политике сионистского режима.