Норузи: призыв независимых СМИ к справедливости не заглушить ракетами

Ниже приводится текст выступления главы отдела Иновещания Гостелерадио ИРИ, произнесенного на ежегодной генеральной ассамблее Азиатско-Тихоокеанской ассоциации радио и телевидения (ABU) в Улан-Баторе, столице Монголии, в воскресенье 14 сентября.

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного

Я рад возможности присутствовать среди руководителей и членов ведущих мировых СМИ и выражаю свою благодарность уважаемому хозяину и коллегам из Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU).

Я обращаюсь к вам от имени Радио и телевидения Исламской Республики Иран из сгоревшего здания этого важного регионального и мирового медиаагентства, получившего ракетный ответ на свой призыв к справедливости и свободе.

Как вам всем известно, центральное здание Гостелерадио ИРИ подверглось жестоким ракетным обстрелам со стороны израильского режима во время 12-дневной навязанной войны против иранского народа и сгорело в огне ненависти и мести; мести независимому СМИ и голосу борцов за свободу, которые смело разоблачают преступления этого режима против угнетенного палестинского народа и других мусульманских стран региона.

Однако, голос СМИ невозможно заглушить. Крик за справедливости независимых СМИ, отказывающихся от дискурса насилия, агрессии и колониализма, не может быть потушен ракетами, но само пламя — величайшее послание, которое может передать уродливый и бесчеловечный образ баланса сил и взаимоотношений в современном мире.

Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU) — это крупнейшее медиасообщество в мире благодаря эффективной и устойчивой роли СМИ Востока, основан на древней азиатской цивилизации и честности, порядочности и мужестве культуры Востока. Здесь и на этом образованном медиафоруме старейшины мирового радио и телевидения собрались, чтобы сформировать новое видение светлого будущего для мировых СМИ; будущее, в котором представители СМИ, журналисты, создатели программ, операторы и все, кто рассказывает правду мира, смогут безопасно и мужественно выполнять свою истинную миссию — повышать осведомленность людей мира и пробудившихся наций.

В этом светлом будущем безопасность СМИ стоит на первом месте. Безопасность, которая сегодня находится под угрозой как никогда прежде. Только за последние 23 месяца в Газе погибли по меньшей мере 250 палестинских журналистов, 31 из которых — женщины. Мученическая гибель журналистов и достойное сожаления молчание международного сообщества перед лицом этого преступления стали прелюдией к нападению на один из старейших и крупнейших СМИ в мире — штаб-квартиру Радио и телевидения Исламской Республики Иран, которая была атакована израильским режимом 11 ракетами перед глазами камер в прямом эфире.

В современном мире, в условиях неравной информационной войны, в условиях небывалого натиска непрофессиональных и искажающих факты медиаволн на общественное мнение стран мира, СМИ Азиатско-Тихоокеанского союза выполняют великую миссию – отстаивают легитимность своих древних народов и всего великого азиатского сообщества.

Настало время для более тесного взаимодействия и синергии между независимыми СМИ этого региона и передачи громкого голоса азиатских народов, призывающего к справедливости, независимости и правде, а также для противостояния разрушительным волнам декадентских, лживых, но шумных СМИ во всем мире.

Уважаемые коллеги!

ABU, с одной стороны, должен быть в состоянии поддерживать радио- и телевещательные СМИ в курсе последних событий, облегчая доступ к новым технологиям и создавая пространство для инноваций в производстве контента, а также способствовать созданию здоровой и свободной медиасреды, защищая права СМИ и укрепляя их независимость. С другой стороны, он должен быть в состоянии предоставлять своим членам компетентные услуги и оказывать им существенную поддержку в чрезвычайных ситуациях и навязанных войнах.

Высоко оценивая позицию уважаемого Генерального секретаря Союза, осудившего военные нападения на иранскую территорию, а также дружескую позицию и сочувствие представителей СМИ Союза ABU, осудивших ракетный удар сионистского режима по Иранской организации радио и телевидения, я в очередной раз призываю, чтобы, учитывая необходимость обеспечения безопасности и иммунитета СМИ от военных нападений, представителей СМИ и эту образованную группу СМИ ABU, осуждая военное нападение на организацию радио и телевидения Ирана, предпринять серьезные, последовательные и эффективные шаги для защиты безопасности и иммунитета СМИ от военных действий, а также от санкций. В том числе, я предлагаю, чтобы, в соответствии с четырьмя Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительными протоколами к ним, а также Резолюцией № 1783 Совета Безопасности ООН о защите работников СМИ, была создана в рамках ABU юридическая рабочая группа по защите иммунитета СМИ.

Благодарю вас за ваше терпение и поддержку; с надеждой на мир, спокойствие и безопасность во всем мире.

