Аракчи: Иран поддерживает всех братьев и сестёр-мусульман

15 сентября 2025 - 22:58
Аракчи: Иран поддерживает всех братьев и сестёр-мусульман

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи подчеркнул в своём обращении, что Иран поддерживает всех братьев и сестёр-мусульман.

Аракчи написал в сообщении в социальной сети X: «Исламская Республика Иран поддерживает Катар и, по сути, всех братьев и сестёр-мусульман, особенно в борьбе с бедствием, угрожающим всему региону».

Встреча министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества началась в воскресенье, 14 сентября, в Дохе, столице Катара, с участием министра иностранных дел Ирана, чтобы обсудить вопрос военной агрессии сионистского режима против Катара.

Экстренная встреча министров иностранных дел исламо-арабских стран была проведена по просьбе Катара для обсуждения вопроса военной агрессии сионистского режима против этой страны.

Эта встреча является прелюдией к исламо-арабскому саммиту, который состоится в понедельник. Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите.

