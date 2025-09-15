Пезешкиан: Исламские страны должны сохранять единство и разорвать связи с сионистским режимом

В понедельник, перед отъездом в Катар для участия в экстренном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, посвящённом нападению сионистского режима на Доху, Масуд Пезешкиан заявил: «Сионистский режим не признаёт никаких рамок и при поддержке Соединённых Штатов напал на многие исламские страны, включая Катар, Ливан, Ирак, Иран и Йемен; он делает всё, что хочет, и, к сожалению, Соединённые Штаты и европейские страны также поддерживают эти действия».

Президент Ирана заявил: «Израильский режим совершает геноцид в секторе Газа, обрекая на смерть женщин, детей и стариков, и, к сожалению, западные страны легитимируют эти действия, поддерживая и снабжая сионистский режим апартеида».

Выражая надежду на результаты экстренного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, Пезешкиан заявил: «Исламские страны должны укрепить своё единство и сплочённость в борьбе с действиями сионистского режима и стремиться к тому, чтобы преступления этого режима были привлечены к ответственности на международных и правовых форумах; исламские страны должны объединиться и, посредством практических мер в экономической, культурной и социальной областях, разорвать свои связи с сионистским режимом».

Как сообщает Pars Today со ссылкой на ИА IRNA, во вторник вечером (9 сентября) израильские самолёты нарушили воздушное пространство Катара и атаковали место встречи высокопоставленной делегации ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей в районе Катара в Дохе, столице страны.

С этой целью в воскресенье в Дохе состоялась встреча министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) с участием министра иностранных дел Исламской Республики Иран для обсуждения вопроса о военной агрессии сионистского режима против Катара. Эта встреча стала прелюдией к исламо-арабскому саммиту, который состоится сегодня, в понедельник, с участием президента Ирана Масуда Пезешкиана.

