Высказывания имама Хаменеи: Сионистский режим допустил ошибку в расчётах и ​​недооценил возможности Фронта сопротивления

Как сообщает ParsToday со ссылкой на KHAMENEI.IR, аятолла Хаменеи добавил о Фронте сопротивления на церемонии, посвящённой 35-й годовщине со дня кончины имама Хомейни (да будет доволен им Аллах): "Сионистский режим допустил ошибку в расчётах, неверно проанализировал возможности великого Фронта Сопротивления. Сегодня в нашем регионе существует великий фронт, называемый «Фронтом Сопротивления»; у этого фронта много возможностей; сионистский режим допустил ошибку в понимании этой истины, он совершил ошибку. Сионистский режим сам загнал себя в тупик, из которого поражения будут следовать одно за другим, и, по милости Божьей, он не найдёт выхода из этого тупика. Сегодня сионистский режим постепенно тает на глазах у людей всего мира, он движется к своему концу; люди мира видят это. Конечно, они говорят в пропаганде, но реальность такова: они сами это знают, многие политики мира это знают, многие страны это понимают, и палестинский народ это понял".

Сионистский режим неспособен противостоять силам Сопротивления

Между тем, недавно имам Хаменеи на встрече с Зиадом Нахале, генеральным секретарём Палестинского движения «Исламский джихад», и сопровождающей его делегацией отметил: " Тот факт, что сионистский режим, при всей своей военной технике и поддержке со стороны угнетателей мира, убивает палестинских женщин и детей, свидетельствует о том, что этот режим неспособен противостоять силам сопротивления и победить их. По милости Божьей, вы увидите окончательную победу народа Газы".

Все мусульманские страны должны поддержать палестинцев.

Также Лидер Исламской революции заявил на встрече с различными слоями иранского народа: «Каково решение палестинского вопроса? Решение — мужественное сопротивление и упорство. Палестинский народ, палестинские элементы и палестинские организации должны сузить поле боя для сионистского врага и Америки посредством своего бескорыстного джихада; это единственный путь, и весь исламский мир должен им помочь; все мусульманские страны должны поддерживать палестинцев; в этом и заключается решение».

Наличие фронта сопротивления в Западной Азии — один из важнейших вопросов.

В этой связи имам Хаменеи добавил в одной из своих речей на Новруз, обращенных к различным слоям иранского народа: «Этот инцидент, связанный с войной в Газе, продемонстрировал законность создания фронта сопротивления. Некоторые задавались вопросом: «И зачем нужен был этот фронт сопротивления в Западной Азии?» Было показано, что присутствие Фронта Сопротивления в этом регионе является одним из важнейших вопросов; этот Фронт Сопротивления должен укрепляться день ото дня. Для людей с пробужденной совестью в этом регионе, видящих сионистские репрессии, которые продолжаются уже более 70 лет, естественно не сидеть сложа руки, а думать о сопротивлении; именно для этого и создан Фронт Сопротивления: противостоять этим постоянным и непрекращающимся репрессиям сионистских преступников против палестинского народа и сторонников Палестины.

