Как союзники по НАТО отреагируют на ультиматум Трампа?

Трамп написал в социальной сети Truth Social: «Я готов ввести серьёзные санкции против России при условии, что все страны НАТО согласятся сделать то же самое и прекратят покупать российскую нефть».

Это заявление, которое Трамп назвал письмом «всем странам НАТО и миру», является не только дипломатической угрозой, но и открытым ультиматумом западным союзникам.

Трамп назвал покупку российской нефти некоторыми членами НАТО «шокирующей» и добавил, что приверженность НАТО победе в этом кризисе «менее 100 процентов».

Это заявление было сделано на фоне обострения напряжённости в ходе войны в Украине. Несколько дней назад истребители НАТО сбили несколько российских беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство Польши.

Этот инцидент, о котором также сообщила Румыния, вызвал тревогу в НАТО. В ответ Трамп бросил вызов союзникам США, заявив, что США не будут вводить новые санкции против России до тех пор, пока НАТО не предпримет ответных шагов.

Этот подход, сочетающий давление на Россию и критику союзников США, соответствует истории Трампа. Он всегда критиковал НАТО за недостаточные расходы на оборону, а теперь пытается использовать новые события в Восточной Европе для достижения своих экономических и военных целей.

Несмотря на масштабные западные санкции, введённые с 2022 года, Россия продолжает получать огромные доходы от продажи нефти третьим странам. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Турция, член НАТО, является третьим по величине покупателем российской нефти после Китая и Индии. Венгрия и Словакия также сильно зависят от импорта энергоносителей из Москвы.

Трамп считает, что полное прекращение закупок российской нефти странами НАТО, а также введение 50-100%-ных пошлин на Китай (основного покупателя российской нефти) могут ослабить «сильное влияние Китая на Россию» и привести к миру в Украине.

Однако предложение Трампа сократить закупки российской нефти и газа странами НАТО, а также ввести высокие пошлины на импорт из Китая, будет сопряжено с рядом трудностей. Например, убедить Турцию, имеющую более тесные связи с Москвой, прекратить импорт нефти из России будет непросто. Европейский союз, некоторые из членов которого также являются членами НАТО, также импортирует из России товаров на сумму около 42 миллиардов долларов в 2024 году.

И это несмотря на то, что Россия по-прежнему обеспечивает 10% его потребностей в природном газе. Изменение этих отношений окажет серьёзное экономическое давление на хрупкие экономики европейских стран, и, похоже, им будет непросто выполнить условия Трампа по продолжению помощи Украине в её войне с Россией.

Тем более, что Европа не заинтересована во вступлении в торговую войну Трампа с Китаем и введении высоких пошлин на импорт из этой страны, что, несомненно, повлечёт за собой ответные действия Китая в отношении импорта из Европы.

Противоречивое поведение Трампа и его постоянные отступления от России и Китая также вызывают обеспокоенность в Европе; в том числе, что правительство США может в последний момент пойти на уступки этим двум странам, не принимая во внимание среднесрочные или долгосрочные интересы европейцев.

Эти опасения заставили государства-члены НАТО с осторожностью отнестись к новому предложению Трампа. Однако у этих стран нет особого выбора, поскольку, с одной стороны, они ощущают, что угроза со стороны России на восточном фронте альянса становится всё серьёзнее с каждым днём, а с другой стороны, правительство США не намерено продолжать прежнее вмешательство в украинскую войну. Это усложнило ситуацию для европейцев, оказавшихся между Россией и американцами.

