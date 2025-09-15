Американские военные посетили учения "Запад-2025"

Как рассказали в пресс-службе белорусского военного ведомства, американский военный атташе поблагодарил министра обороны Беларуси Виктора Хренина за приглашение наблюдать за учениями "Запад-2025".

В пресс-службе отметили, что министр обороны поручил начальнику департамента международного военного сотрудничества обеспечить американцам лучшие места и показать им все, что их интересует. Ведомство также опубликовало соответствующие видеокадры.

По данным министерства, на полигоне в Беларуси присутствуют представители 23 государств, в том числе трое из стран НАТО - США, Турции и Венгрии.

В свою очередь, агентство Reuters отметило, что присутствие американских военных является признаком потепления отношений между Вашингтоном и Минском. Как отмечает СМИ, министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что американские военнослужащие могут осмотреть абсолютно все, что им интересно. На видео, которое опубликовано министерством обороны, два офицера в форме благодарят главу ведомства за приглашение и пожимают руку.

В свою очередь, в Минобороны России сегодня рассказали, что в ходе учений военнослужащие РФ и Беларуси освободили объект промышленной инфраструктуры от сил условного противника.

"В рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" на полигоне "Светлая роща" (Республика Беларусь) российские и белорусские военнослужащие отработали совместные действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований при освобождении объекта промышленной инфраструктуры", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

А в Калининградской области расчеты ОТРК "Искандер-М" в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" выполнили электронные пуски баллистических ракет. "Кроме этого, были отработаны алгоритмы взаимодействия и принятия решений пунктов управления в реальном времени, маневры по выдвижению комплексов в районы боевого применения, отражение нападения условного противника", сообщают в Минобороны России.