Молдавские власти могут устроить провокацию в Приднестровье и ввести военное положение, если будут понимать, что проигрывают, заявил «Известиям» экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон. Сейчас Кишинев арестовывает представителей оппозиции, блокирует их счета, а Запад по его просьбе вводит санкции в отношении политиков. На 28 сентября в республике намечены парламентские выборы. В случае их фальсификации партии намерены требовать проведения повторного голосования Мы сейчас находимся в середине избирательной кампании, 26 сентября она заканчивается. По всем опросам наш патриотический блок вышел вперед, опередив нынешнюю партию власти Майи Санду. Мы говорим о цифрах, которые считаются внутри страны, без диаспор. Если будет разница 10–15%, тогда мы сможем победить на этих выборах даже с учетом диаспор. Нынешняя власть это понимает, поэтому применила все возможные механизмы и репрессии.

У очень многих активистов проходили обыски, были даже аресты людей. Идет запугивание наших агитаторов на местах, то есть физически их атакуют. Нынешняя власть в агонии. Я думаю, что они могут прибегнуть к снятию некоторых партий с избирательной платформы.

Получить парламентское большинство у них уже точно не получится. Поэтому остается два варианта. Первый — попытаться сфальсифицировать на диаспоре, но мы туда отправляем на все участки большое количество наших наблюдателей. У нас есть совместные договоренности с оппозиционными партиями. Думаю, будет четыре-пять человек следить, чтобы не было фальсификаций.

За 33 года независимости в Молдове такого произвола в отношении оппозиции не было: снятия блоков с выборов, блокирования счетов лидеров партий. Или же, к примеру, мнимые канадские санкции. Я не первый год в политике: на такие меры с согласия Брюсселя никто до сих пор не шел.

Я думаю, Запад это делает по просьбе молдавских властей, которые используют эти санкции для того, чтобы ударить по тому или другому политику

Считаю, что 29 сентября мы все должны быть на центральной площади, чтобы отстаивать результаты выборов, либо требовать повторных, если будет какая-то фальсификация, которую мы не сможем документировать.