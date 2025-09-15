  1. Home
Израиль усилил атаки по городу Газа перед наземной операцией.

15 сентября 2025 - 21:40
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Израиль усилил бомбардировки города Газа после прибытия Рубио

Израильские военные нанесли авиаудары по высотным домам города Газа перед вероятным началом наземной операции по взятию его под контроль. В то же время госсекретарь США Марко Рубил совершил визит в Израиль в знак поддержки страны после ее атаки по Катару, которая вызвала гнев среди арабских стран. Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — в дайджесте «Известий».

Израильские военные нанесли удар по нескольким высотным зданиям в городе Газа. Это очередной раунд разрушений с тех пор, как Израиль отдал приказ о полной эвакуации города. Наступление на город Газа, по-видимому, ускоряется: в воскресенье утром военные в течение нескольких часов отдали приказы об эвакуации нескольких высотных зданий.

По словам источника, знакомого с ситуацией, удары были нанесены перед встречей, созванной премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для обсуждения мер по предотвращению причинения вреда заложникам, всё еще удерживаемым в секторе Газа, когда израильские военные проведут наземную операцию по взятию под контроль города Газа.

На встрече, запланированной на 18 сентября, ﻿будут присутствовать министры иностранных дел и обороны Израиля, а также руководство израильских вооруженных сил и служб безопасности. Предполагается, что в анклаве остаются около 20 живых заложников, некоторые из которых могут находиться в городе Газа. Двое израильских чиновников сообщили, что наземная операция в городе начнется в ближайшие дни.

