Middle East Monitor в своей недавней статье пишет: «История полна людей, которые путали гордость с судьбой. Они стоят над сотворёнными ими разрушениями, всё ещё держа голову высоко и веря, что смогут оправдать себя очередным жестоким актом».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добавил своё имя в этот список. Неудавшееся покушение на лидеров ХАМАСа в Дохе, столице Катара, было не просто стратегической ошибкой. Это был боевой клич против разума, против человечности и против того немногого, что осталось от дипломатии. Нападение на Катар означало укусить единственную руку, всё ещё протянутую Израилю арабским миром.

Поступок Нетаньяху был не только безответственным, но и политическим самоубийством. Последствия этого нападения будут катастрофическими и приведут к дальнейшей изоляции Израиля. Никакие дальнейшие предупреждения не принесут Нетаньяху никакой пользы. Он застрял в мире отчаяния. Премьер-министр Израиля пообещал нанести новый удар, где бы ни находились лидеры ХАМАС, будь то в Ливане, Турции или Катаре.

Но следует отметить, что пропасть, которую разверз Нетаньяху, находится не только в Газе, где он и рухнет. Израильские официальные лица видят антисионистские митинги на улицах городов по всему миру. Израиль, когда-то известный в европейских столицах своими флагами, теперь проходит там как изгой. Солдаты сионистского режима проклинаются. Эти лозунги каждую неделю звучат в Лондоне, Берлине, Париже и Нью-Йорке. В Америке, где сионисты считали себя в полной безопасности, ситуация изменилась. Студенты дружно скандируют против них лозунги. Американские евреи плачут и кричат: «Мы не ваши тёзки». Усталая и неэффективная палка Нетаньяху больше не может заставить замолчать оппозицию. Люди насмотрелись на руины Газы. Маска спала с лица сионистского режима.

Заявление Нетаньяху о том, что он «перестроит Западную Азию», — всего лишь фантазия. Единственные планы, которые он нарисовал, — это планы разрушения; Газа разрушена, новые части Западного берега реки Иордан поглощены, а территории Сирии и Ливана подверглись бомбардировкам. Эти фантазии поразительны.

То, что Нетаньяху создал для региона Западной Азии, — это надгробный камень для Израиля. Израиль, некогда окутанный иллюзией демократии и прав человека, теперь известен как режим апартеида, режим-изгой и позорная оккупационная армия.

Нетаньяху, ты перешёл Рубикон, пути назад нет. Мосты сожжены. Вы потеряли последние остатки доброй воли. История вас не простит.

Нетаньяху, тебе не перекроить Западную Азию. Всё, что ты делаешь, — только дописываешь некролог Израилю. История не запомнит тебя ни как великого политика, ни как хранителя Израиля, а как того, кто превратил Израиль в изгоя».