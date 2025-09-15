Пезешкиян: Исламские страны должны разорвать связи с сионистским режимом, сохранив единство

Тегеран, 15 сентября, Президент Ирана, подчеркнув, что исламские страны должны усилить своё единство и солидарность перед лицом действий сионистского режима, заявил: «Исламские страны должны быть едины и разорвать свои связи с сионистским режимом посредством практических действий в экономической, культурной и социальной сферах».

Сегодня, в понедельник, 15 сентября 2025 года, перед отъездом в Катар для участия в экстренном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, посвящённом нападению сионистского режима на Катар, Масъуд Пезешкиян сказал: «Эта встреча будет проведена по приглашению эмира Катара и рассмотрит вопрос явного вторжения сионистского режима, которое произошло вопреки всем международным законам».

Подчеркнув, что сионистский режим не признаёт никаких рамок для себя, он добавил: «Этот режим нападает на многие исламские страны, включая Катар, Ливан, Ирак, Иран и Йемен, и делает всё, что ему заблагорассудится. К сожалению, Америка и европейские страны также поддерживают эти действия».