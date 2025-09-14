Израиль ударил по многоэтажному жилому дому в городе Газа

Израильская армия в воскресенье вновь призвала к эвакуации жителей города Газа, а затем нанесла удар по многоэтажке "Аль-Каусар", где, по словам военных, ХАМАС установил "посты для наблюдения за местоположением израильских войск в этом районе".

Жителям дома приказали покинуть его за полчаса до бомбардировки и многие не успели забрать свои вещи. По меньшей мере 48 человек погибли с утра в воскресенье в результате артиллерийских обстрелов и стрельбы израильских сил в городе Газа, а также обстрела с лодок, сообщает Al-Jazeera. Представитель ЦАХАЛ Авихай Адри выступил со "срочным предупреждением" для жителей портовой зоны Газы и района Рималь, попросив их немедленно эвакуироваться на юг. По его словам, там есть "гуманитарная зона", но многие жители города Газа опасаются, что они не будут находиться там в безопасности, поскольку Израиль в прошлом наносил удары по местам, куда призывали эвакуироваться мирных жителей, сообщает AFP.

В последние дни израильские силы разрушили несколько высотных зданий в городе Газа, при этом армия заявила, что намерена "активизировать темпы целенаправленных ударов, чтобы нанести ущерб террористической инфраструктуре ХАМАС и снизить угрозу для его войск". В воскресенье было распространено видео, на котором видно, как башня "Аль-Каусар" подверглась обстрелу.

В воскресенье израильские военные ворвались в начальную школу для девочек Аль-Хадер в Старом городе Иерусалима и напали на мэра Ахмада Салаха, главу Родительского совета и члена муниципалитета Иссама Наима, сообщает информационное агентство Wafa. Махмуд Абдулла, глава родительского совета объединенных школ Аль-Хадера, сказал, что израильские войска штурмовали начальную школу, когда ученики уходили с занятий. Абдулла добавил, что солдаты избили его, Салаха и Наима. Он добавил, что войска пригрозили закрыть все семь палестинских школ в Старом городе.