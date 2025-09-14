  1. Home
  2. Russian

Россия стала «империей дронов»: в США отметили высокий рост производства беспилотников

14 сентября 2025 - 22:19
News ID: 1726991
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Россия стала «империей дронов»: в США отметили высокий рост производства беспилотников

Россия значительно увеличила выпуск беспилотных летательных аппаратов

Россия значительно увеличила выпуск беспилотных летательных аппаратов, превратившись в «империю дронов», пишет The New York Times (NYT). Издание отметило рост производства и применения Россией БПЛА «Герань», назвав это революцией в данной сфере.

[Россия] на высшем уровне дала понять, что беспилотники являются важнейшим приоритетом для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания «империи дронов», — говорится в сообщении.

Аналитики издания подсчитали, что с начала года Вооруженные силы России использовали более 34 тысяч ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Это почти в девять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Журналисты отметили, что Украина стала хуже справляться с противодействием российским беспилотным летательным аппаратам.

Your Comment

You are replying to: .
captcha