Россия стала «империей дронов»: в США отметили высокий рост производства беспилотников

Россия значительно увеличила выпуск беспилотных летательных аппаратов, превратившись в «империю дронов», пишет The New York Times (NYT). Издание отметило рост производства и применения Россией БПЛА «Герань», назвав это революцией в данной сфере.

[Россия] на высшем уровне дала понять, что беспилотники являются важнейшим приоритетом для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания «империи дронов», — говорится в сообщении.

Аналитики издания подсчитали, что с начала года Вооруженные силы России использовали более 34 тысяч ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Это почти в девять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Журналисты отметили, что Украина стала хуже справляться с противодействием российским беспилотным летательным аппаратам.