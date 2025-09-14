  1. Home
Посол Аргентины отметил чистоту и безопасность Москвы

14 сентября 2025 - 22:09
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Посол Аргентины назвал Москву «самым капиталистическим» городом

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра 14 сентября заявил, что считает Москву чистым и безопасным городом с развитой инфраструктурой.

«Когда мы приехали с супругой в Москву, мы были под сильным впечатлением от города. Он нам показался не только чистым и безопасным, но и самым капиталистическим из всех, где мы бывали», — сказал он в интервью РБК.

Посол также отметил большое количество заведений в Москве, в том числе магазинов одежды от кутюр.

Путин назвал ее одним из лучших городов планеты, Собянин подвел итоги масштабного строительства, а «Роскосмос» обрел столичный дом

13 сентября президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты. Он также отметил, что Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России и является флагманом поступательного движения всей страны.

