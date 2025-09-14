Кризис здравоохранения в Газе затронул израильских солдат / Кожные заболевания распространяются среди израильских солдат

Газета «Едиот Ахронот» сообщила о распространении «опасных» кожных заболеваний среди израильских военнослужащих, дислоцированных в Газе.

По данным «Едиот Ахронот», обширные районы Газы оказались загрязненными и опасными из-за нехватки воды, отсутствия элементарных медицинских учреждений и вынужденного переселения сотен тысяч палестинцев, а разрушенные дома стали приютами для бродячих собак и диких животных, в то время как насекомые и грызуны широко распространились по региону.

«Едиот Ахронот» сообщила о распространении кожных заболеваний и инфекций среди израильских солдат и гвардейцев, дислоцированных в центральной и южной части сектора Газа. Эти заболевания эксперты называют «опасными».

Согласно сообщению, многие израильские солдаты страдают от сильного зуда и постоянной кожной сыпи, основной причиной чего является распространение «клопов» в зданиях, захваченных израильской армией. Эти здания часто находятся в полуразрушенном или зараженном состоянии, и израильские солдаты отмечают, что ситуация особенно ухудшается ночью.

Это заболевание затронуло как действующие, так и резервные силы израильского режима, а также подразделения, обустроившие временные позиции в поврежденных зданиях. Хотя это явление наиболее распространено в южной и центральной части сектора Газа, израильские силы в районах Зейтун и Джабалия на севере сектора также сообщали о подобных случаях.

Офицер резерва израильской армии рассказал: «Солдаты молча страдают уже несколько недель. Сон на земле в заражённых районах — главная причина этих заболеваний, и даже те, кто спит на кроватях, не застрахованы от укусов насекомых, поскольку клопы передаются через военную форму и спальные мешки, и это в условиях отсутствия элементарных удобств, таких как туалеты».

«Едиот Ахронот» добавляет, что израильские солдаты вынуждены жить рядом с бродячими собаками и кошками; животными, которые сами являются переносчиками болезней, а их окружение также стало рассадником насекомых и грызунов из-за осады, нехватки воды и отсутствия санитарных условий.

Этот доклад публикуется в то время, когда война, развязанная сионистским режимом в Газе, привела к гибели более 64 000 человек, сотни тысяч получили ранения и стали беженцами, а голод в этом секторе унес жизни сотен палестинцев, включая как минимум 142 детей.