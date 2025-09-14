Саймон Тисдалл, аналитик газеты Guardian, раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа об урегулировании войн в Газе и в Украине, написав, что Трамп пытается воплотить в реальность фантазии о гегемонии США, выдавая себя за своего рода мирового короля без трона и великого арбитра войны и мира.

Тисдалл подчеркнул: Трамп, опьяненный таким бредовым эгоизмом, пообещал быстро положить конец конфликтам на Украине и в Газе, прежде чем вступить в должность президента. Возможно, из-за высокомерия и гордыни он искренне верил, что сможет. Но восемь месяцев спустя происходит прямо противоположное. Оба кризиса разрастаются и обостряются.

Вместо того, чтобы способствовать прекращению войн в Газе и на Украине, Трамп стал главным препятствием на пути к миру, говорит он. Его необдуманные вмешательства, показуха и партийная ангажированность усугубляют ситуацию и затягивают оба конфликта.

Тисдейл разбивает пузырь Трампа и разоблачает его блеф, заявляя, что ни один другой президент США не пытался так упорно изображать из себя сильного лидера, терпя при этом сокрушительные неудачи на практике, когда это было необходимо.

По мнению британского аналитика, многое из того, что делает Трамп, будь то издание незаконных указов, увольнение высокопоставленных чиновников, запугивание беззащитных соседей и иммигрантов, вывод солдат на улицы американских городов или столкновения с судьями и независимыми СМИ, направлено на укрепление его имиджа сильного лидера. Но реальность совершенно иная. Когда Трамп сталкивается с жёсткими и непреклонными противниками, а не с лёгкими целями, он сдаётся и отступает.

С другой стороны, ливано-американский аналитик Мохамад Баззи в аналитической статье в The Guardian отмечает, что недавняя агрессия Израиля против Катара доказывает тщетность обещаний президента США защитить союзников Вашингтона.

Вспоминая обещания Трампа защитить Катар во время его недавнего визита в Доху, «но в конечном итоге ничто из этого, включая жизнерадостные обещания Трампа защитить Катар, не остановило Израиль от нападения на эту арабскую страну. Израиль нанёс дерзкий авиаудар по группе лидеров ХАМАС, которые встречались для обсуждения нового израильско-американского предложения о прекращении огня в секторе Газа».