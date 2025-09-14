  1. Home
Генерал Мусави: Народ и вооружённые силы Ирана будут стоять рядом с Катаром

14 сентября 2025 - 21:52
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана, генерал-майор Мусави, заявил, что нападение на Катар не могло произойти без координации и одобрения США.

«Правительство, народ и вооружённые силы Катара должны знать, что Исламская Республика Иран и наши вооружённые силы будут до конца стоять рядом с ними», — сказал генерал-майор Мусави.

В начале интервью, поздравляя с днём рождения Пророка Мухаммеда, он назвал террористическую атаку сионистского режима на Катар «преступным актом». Генерал добавил, что «этот инцидент решительно осуждается официальными лицами и властями Исламской Республики Иран, и об этом было заявлено сразу же после его совершения».

Он упомянул телефонный разговор между президентом Пезешкияном и эмиром Катара и подчеркнул, что Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана также официально осудил это преступное действие.

Мусави отметил: «Нападение на Катар не могло произойти без координации и зелёного света со стороны Америки, и весь мир прекрасно знает, что без прямой и косвенной поддержки Запада этому преступному режиму невозможно продолжать своё позорное существование».

