Депутат ливанского парламента от «Хезболла» выступил с предупреждением о том, что попытки разоружить ливанские группы сопротивления означают потерю оборонного потенциала страны, открывая путь для нового наземного вторжения, и являются частью экспансионистского проекта сионистского режима в регионе.

Ссылаясь на опыт 2017 года, Эззеддин заявил, что ливанская армия использовала возможности сопротивления в борьбе с такфиристскими группировками, которые, по его словам, представляют собой экзистенциальную угрозу и являются «другой стороной сионистского врага».

Говоря о последствиях разоружения сопротивления, он отметил: «Вопрос разоружения сопротивления — это опасная попытка лишить Ливан способности защитить себя. Уравнение простое: разоружение означает новое наземное вторжение, и это вторжение можно представить в рамках экспансионистского проекта сионистского режима. Это то же самое, что произошло в Сирии».

Представитель «Хезболла» также подчеркнул, что это оружие не просто доверено руководству «Хезболла», а является «достоянием большинства ливанского народа», и ливанцы не готовы от него отказаться, поскольку считают его «гарантией сохранения Ливана, его единства и суверенитета».