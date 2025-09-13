Демонстранты в Лондоне скандируют "позор, позор" в адрес полиции

Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" продолжают митинговать на Трафальгарской площади в Лондоне и скандируют "позор, позор" в адрес полиции, передает корреспондент РИА новости.

Участники собрались в субботу утром на площади Рассел-сквер и откуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.

По состоянию на 18.40 мск митингующие не расходятся и скандируют "позор, позор" в адрес полиции.