Каллас: Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что якобы Китай, Россия, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок.

"Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит", - сказала она в интервью редакционному объединению RND. "Посмотрите на недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - Китай, Россия, КНДР и Белоруссия. Эти государства хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный", - утверждала Каллас.

"Если мы будем быстрее принимать решения и действовать сплоченно, мы как достойный доверия геополитический игрок сможем защитить наши интересы при помощи кнута и пряника", - заявила глава евродипломатии.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие лидеры более чем 20 государств, включая президента РФ Владимира Путина, а также представители 10 международных организаций. По итогам саммита было подписано 15 документов о сотрудничестве.