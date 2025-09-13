Илон Маск подлил масла в огонь британских протестов: бизнесмен предложил перейти к радикальным мерам

Американский бизнесмен и бывший соратник Трампа Илон Маск выступил с призывом к британцам. Предприниматель прокомментировал масштабные протесты, которые 13 сентября начались в Лондоне. Илон Маск призвал жителей Великобритании инициировать роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Такое заявление бизнесмен сделал во время своего онлайн-выступления на акции правого активиста Томми Робинсона «Соединим королевство».

По мнению Маска, у британцев нет времени на то, чтобы дожитдаться проведения очередных выборов.

«У нас нет ещё четырёх лет, или через сколько там будут следующие выборы. Это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование», - сдедал громкое заявление Илон Маск.

Бизнесмен обратил внимание на ряд проблем, от которых страдает Соединенное Королевство. Среди них - неконтролируемая миграция, разгул бюрократии, а также ограничение свободы слова.

Илон Маск заявил, что стране, по его мнению, просто необходимы широкомасштабные государственные реформы.

Ранее KP.RU сообщил о массовых беспорядках в британской столице. Протестующие в Лондоне атаковали полицейские кордоны, акция правых сил из обычной демонстрации переросла в беспорядки. А полиция Лондона сообщила о столкновениях с правыми демонстрантами

А незадолго до этого премьер-министр Шотландии Джон Суинни обвинил американского миллиардера Илона Маска в распространении дезинформации об аресте 12-летней девочки с ножом.