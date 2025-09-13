Надвигается магнитная буря: Земля находится под напором ураганного солнечного ветра, который скоро усилится

На Солнце, которое уже несколько дней вело себя относительно спокойно, образовалась гигантская корональная дыра, по форме напоминающая бабочку. «Размах ее крыльев» достигает 500 тысяч километров.

Дыра появилась 11 сентября. Из этой области в атмосфере нашего светила интенсивно вылетает плазма, которую не удерживают магнитные поля. Они разомкнулись. Так называемый солнечный ветер усиливается и вот-вот станет «ураганным» - наберет скорость порядка 2 500 000 километров в час. Достигнув Земли, он почти наверняка вызовет магнитную бурю. Под напором потока плазмы – заряженных частиц – магнитосфера начнет трястись словно от мощного коронального выброса. Только сгустки плазмы, которые представляют из себя выбросы, «ударяют», задевая планету, и улетают дальше в космос, а солнечный ветер будет дуть долго. Стало быть, и возмущенная им магнитосфера Земли, быстро не успокоиться.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, есть большая вероятность того, что слабая магнитная буря уровня G1, вызванная солнечным ветром, начнется уже к утру воскресенья 14 сентября. К шести часам вечера этого же дня она усилится до среднего уровня G2. И не стихнет вплоть до 16 сентября включительно – до тех пор, пока поток солнечного ветра не отклонится от Земли.

Уровни G1- G2 уже ощутимы для метео-зависимых людей и техники, реагирующая на изменения электромагнитного поля. Возможны перебои в связи, неполадки в работе навигационных систем. В северных районах вспыхнет Северное сияние.

К солнечному ветру может добавиться долетевший до Земли небольшой корональный выброс от слабой вспышки, которая произошла накануне. И тогда космическая погода еще пуще испортится. Ученые рекомендуют следить за прогнозами. Они будут их уточнять.