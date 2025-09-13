Спецслужбы Украины могли устроить провокацию с беспилотниками (БПЛА) в Польше. Об этом 13 сентября сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

По его словам, украинское руководство могло собрать имеющиеся в стране беспилотники и направить их на Польшу после того, как армия России нанесла удары по военным объектам на западе Украины. Аналитик отметил, что это позволило бы Киеву обвинить Москву и потребовать помощь у Европы и США.

«А потом, мол, скажем, что это сделали русские, и потребуем, чтобы европейцы и американцы разобрались с этим с помощью ВВС и ПВО», — сказал он в интервью на YouTube-канале The Duran.

Эксперт подчеркнул, что у Киева, по его мнению, «есть мотивы и средства» для осуществления подобных провокаций.

Реакции Варшавы на предложение Минобороны провести консультации не последовало, Песков заявил о паузе в переговорах с Киевом

Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября назвал инцидент с появлением в небе над республикой нескольких дронов масштабной провокацией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что Россия регулярно сталкивается с бездоказательными обвинениями в провокациях со стороны западных стран.