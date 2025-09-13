Египет ищет союзников для создания арабского аналога НАТО

Египет надеется заручиться поддержкой арабских стран для создания военного союза по примеру НАТО, который сможет защитить страны, столкнувшиеся с нападением. Об этом 13 сентября сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на доклад.

В докладе отмечается, что предложение о создании аналога НАТО было впервые сделано около девяти лет назад, но не было реализовано и возвращение к обсуждению данной инициативы косвенно связано с ударом Израиля по Катару.

Сообщается, что Каир предлагает включить в состав вооруженных сил около 20 тыс. своих военнослужащих и работает над разработкой механизма, с помощью которого такие силы будут задействованы, «позволяя использовать их при необходимости и формируя их таким образом, чтобы это соответствовало населению арабских стран и их вооруженным силам».