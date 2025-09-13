Иран: Израиль представляет непосредственную угрозу миру и безопасности

Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Ирана при ООН, заявил в четверг, что Исламская Республика Иран решительно осуждает агрессию и террористические нападения сионистского режима на Государство Катар, и заявил: «Тегеран решительно поддерживает право Государства Катар на законную оборону, основанную на международном праве и Уставе Организации Объединенных Наций, в ответ на подобные безрассудные нарушения».

Иравани добавил: «Продолжающийся геноцид сионистского режима в оккупированной Палестине, его неоднократные акты агрессии и терроризма против Ливана, Сирии и Йемена, его преступное нападение на Иран, а теперь и военное нападение на Катар, показывают, что этот режим представляет непосредственную и реальную угрозу региональному и международному миру и безопасности». По его словам, «Исламская Республика Иран подчёркивает настоятельную необходимость решительных действий со стороны стран региона и международного сообщества, чтобы привлечь этот режим к ответственности за постоянные и грубые нарушения международных норм».