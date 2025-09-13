Салехи: Ирано-российские отношения прокладывают путь к многополярному миру

Министр культуры и исламской ориентации Ирана заявил: «Отношения между Ираном, Россией и другими странами, основанные на общем подходе, могут стать основой подлинного многополярного мира; мира, который будет опираться не только на политику и экономику, но и на культуру, ценности и общее наследие народов».

Министр культуры и исламской ориентации Сейед Аббас Салехи, прибывший в Санкт-Петербург по приглашению министра культуры России для участия в XI Международном форуме «Культура и взаимодействие между народами в многополярном мире», посетил Санкт-Петербургский государственный университет, научный центр с 301-летней историей, и обсудил с членами совета директоров университета стратегии развития двусторонних научных и культурных связей.

Салехи заявил, что концепция многополярности не ограничивается сферой политики и милитаризма, а должна иметь в своей основе культурный характер, отметил: «Если рассматривать развитие исключительно с экономической точки зрения, результатом станет господство однополярной политической системы».

Салехи добавил: "Иран и Россия — не просто соседние страны, но и партнёры друг друга, а история культурных и научных связей между двумя странами насчитывает столетия".

Ссылаясь на популярность произведений Толстого на Тегеранской книжной ярмарке, министр культуры и исламской ориентации Ирана подчеркнул, что литературные связи между Ираном и Россией имеют глубокие корни, а стихи иранских поэтов, включая Хафеза, Саади и Фирдоуси, вызывают интерес в России, а такие писатели, как Пушкин и Толстой, также вдохновлялись персидской литературой, в то время как произведения таких великих русских мыслителей, как Достоевский и Чехов, занимают особое место в Иране.

Отметив, что в Иране каждый день ставится как минимум одна российская пьеса и что у русской классической музыки также много поклонников, Салехи сказал: «Российское кино привлекательно для иранцев и играет важную роль в культурном обмене».

Министр культуры и исламской ориентации Ирана назвал российскую иранистику прекрасной возможностью для взаимопонимания, добавив: «Российскими исследователями опубликовано более 10 000 научных работ в этой области, и эти исследования должны стать основой культурных связей между двумя странами».

Салехи также подчеркнул необходимость сохранения общего наследия Ирана и России и, напомнив о побратимстве Санкт-Петербурга и Исфахана, заявил, что прочное дерево дружбы и солидарности культурных связей между двумя странами должно быть сформировано для будущих поколений.