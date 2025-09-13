Премьер-министр Испании: У нас нет ядерных бомб, но мы не прекратим наши усилия по прекращению атак Израиля

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (a.s.) News Agency - Abna, премьер-министр Испании Педро Санчес, ссылаясь на военные ограничения своей страны, заявил, что Мадрид не в состоянии в одиночку остановить атаки Израиля на Газу, но в то же время не прекратит дипломатические усилия и введение новых санкций против сионистского режима. Эти действия привели к обострению дипломатической напряженности между Испанией и Израилем и отзыву испанского посла из Тель-Авива.

В своей недавней речи Педро Санчес, премьер-министр Испании, подчеркнув ограниченность военной мощи своей страны, сказал: «У Испании нет ядерных бомб, нет авианосцев, и у нее нет огромных запасов нефти. Мы не можем в одиночку остановить атаку Израиля на Газу, но это не означает, что мы прекратим наши усилия».

Затем он представил пакет из девяти новых санкций против сионистского режима, которые включают следующее:

Полный запрет на торговлю оружием с Израилем.

Запрет на импорт товаров из незаконных израильских поселений.

Запрет на проход судов, перевозящих топливо для израильской армии, через испанские порты.

Запрет на полеты израильских военных самолетов в воздушном пространстве Испании.

Запрет на въезд в Испанию лиц, причастных к военным преступлениям в Газе.

Ограничение консульских услуг для жителей незаконных поселений.

Увеличение численности пограничных сил Европейского Союза на пограничном переходе Рафах.

Реализация новых сельскохозяйственных и медицинских проектов для палестинцев.

Увеличение финансовой помощи БАПОР (10 миллионов евро) и выделение 150 миллионов евро на гуманитарный бюджет Газы.

Санчес подчеркнул, что эти меры «направлены на уменьшение страданий палестинцев и усиление давления на правительство Нетаньяху». Он также сослался на действия Испании за последние два года, включая прекращение продажи оружия Израилю, оказание гуманитарной помощи Газе и признание палестинского государства.