Зеленский: Посланник Трампа не хуже «Патриота» / У Киева была спокойная ночь!

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Анатолия», Владимир Зеленский, президент Украины, сравнил присутствие Кита Келлога, специального посланника президента США Дональда Трампа, в Киеве с системой ПВО и сказал, что жители украинской столицы провели вчера относительно спокойную ночь.

Зеленский в юмористическом тоне сказал в сообщении в социальных сетях, что он готов предоставить Келлогу гражданство Украины и квартиру. На прошлой неделе российская армия предприняла массированные ракетные и беспилотные атаки на различные города Украины.

Он добавил: «Я хочу выразить особую благодарность генералу Келлогу. Честно говоря, мы не знали об этом, но оказалось, что у Америки есть система ПВО, которая не хуже «Патриота». Когда вы находитесь в Киеве, граждане определенно могут спокойно спать по ночам».

Президент Украины, отметив, что массированные российские атаки прекращаются, когда Келлог находится в Киеве, добавил: «Это не относится к поездкам представителей других стран. Такое влияние даже может служить своего рода попыткой прекращения огня».

По словам Зеленского, присутствие представителя США «побудило Россию прекратить бомбардировки», и он сравнил это с визитами высокопоставленных чиновников ООН, НАТО и Международного валютного фонда в прошлом, которые совпадали с российскими атаками. Он добавил, что оказание давления на Пекин также может быть решающим, поскольку Россия по-прежнему зависит от Китая в политическом и экономическом плане.

Повторяя свою прежнюю позицию о том, что он не отдаст России территорию в обмен на мир, он добавил: «Передача этой или той части территории Украины России в обмен на прекращение войны невозможна. Это не решение, а просто передышка».

Зеленский утверждал, что гарантии безопасности для Украины — это гарантии безопасности для Европы, и далее призвал к введению санкций, тарифов и конфискации российских активов с целью изоляции Москвы.

Он продолжил: «Мы требуем гарантированного прекращения войны, гарантий безопасности для Украины и гарантированной ответственности России за то, что она сделала против Украины».