В Стамбуле арестован мэр и десятки других чиновников-оппозиционеров Эрдогана

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (a.s.) News Agency - Abna, прокуратура Стамбула выдала ордер на арест этих чиновников по делу о вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и сговоре при проведении муниципальных тендеров в районе Байрампаша.

Хасан Мутлу, мэр Байрампаши, в заявлении, опубликованном в социальной сети X (Twitter), отверг обвинения, выдвинутые против него стамбульской прокуратурой, и написал: «То, что происходит, — это политические операции и необоснованная клевета. Уважаемые жители Байрампаши, будьте уверены, что вместе с вами мы преодолеем эту клевету и эти нечестные действия».

За последний год турецкие власти арестовали сотни муниципальных чиновников и политиков, выступающих против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Хасан Мутлу, мэр Байрампаши, является семнадцатым мэром от оппозиционной «Республиканской народной партии», арестованным за последний год. Эти аресты также включают Экрема Имамоглу, мэра самого Стамбула. Сотни других турецких муниципальных чиновников также были арестованы в последние месяцы по обвинению в коррупции.

Информационное агентство «Анадолу» сообщило, что Имамоглу считался главным и ближайшим соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в следующем году. Его арест вызвал волну массовых протестов.

«Республиканская народная партия» Турции считает эти аресты и обвинения «частью агрессивной кампании» правительства Анкары, направленной на ослабление оппозиции и расчистку пути для еще одного пятилетнего срока Эрдогана на посту президента Турции. Однако правительство Эрдогана отвергло эти утверждения и заявило, что турецкие суды независимы.

Ожидается, что в понедельник на этой неделе турецкий суд вынесет важное решение о роспуске съезда «Республиканской народной партии» 2023 года; решение, которое может привести к смене руководства партии и вызвать беспорядки. «Республиканская народная партия» добилась значительных побед на местных выборах в прошлом году.