10 йеменских журналистов погибли в результате нападения сионистского режима на Сану

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (a.s.) News Agency - Abna, Союз йеменских журналистов в своем заявлении сообщил: «Воздушные налеты сионистского режима на Сану и провинцию Эль-Джауф в среду привели к десяткам жертв, и среди погибших — 10 журналистов и медиаактивистов, которые работали в штаб-квартире газеты "26 сентября"».

Согласно сообщению веб-сайта «Arabi21», союз, объявив имена этих 10 погибших журналистов, заявил, что «Мансур аль-Анси», йеменский журналист, также находится среди раненых.

Союз йеменских журналистов назвал это нападение «военным преступлением» и призвал к международному осуждению и обеспечению безопасности журналистов и средств массовой информации.

Местные источники сообщили, что бомбардировка была направлена на штаб-квартиру «Управления пропаганды и духовного наставления» в районе Ат-Тахрир в Сане, где также находились офисы газет «26 сентября» и «Аль-Йемен» и местная типография.

Согласно сообщениям йеменских источников, общее число жертв нападений в среду на Сану и Эль-Джауф составило по меньшей мере 166 погибших и раненых.