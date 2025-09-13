ООН: Израиль вынес смертный приговор жителям Газы

По сообщению информационного центра Палестины со ссылкой на информационное агентство Abna, «Ольга Черывко», пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), предупредила, что сионистский режим вынес «смертный приговор» жителям города Газа, и палестинцы сталкиваются с трудным выбором между тем, чтобы покинуть город или умереть. Она сказала: «Жители города Газа приговорены к смерти; они должны либо уйти, либо умереть. Сотни тысяч измученных, истощенных и испуганных мирных жителей получают приказ бежать в густонаселенный район, где даже маленькие животные с трудом находят место для движения». Эти заявления были сделаны в ответ на недавние предупреждения Израиля об эвакуации жителей города Газа и его оккупации. Представитель ООН подчеркнула необходимость прекращения ужасающего насилия в Газе и сказала: «Нам нужны срочные решения, чтобы проложить путь к прочному миру, пока не стало слишком поздно; голоса, чтобы заглушить бомбы, и действия, чтобы остановить кровопролитие». Черывко также подчеркнула необходимость обеспечения бесперебойного потока гуманитарной помощи в Газу через все пограничные переходы и маршруты, включая север, и заявила: «Жители Газы не хотят попрошайничать, они хотят права жить в безопасности, достоинстве и мире».