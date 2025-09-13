Предупреждение о подпольных ячейках ИГИЛ в Ираке

По сообщению информационного агентства Abna, Мухтар аль-Мусави, член парламента Ирака, подчеркнул, что борьба этой страны с подпольными ячейками ИГИЛ не закончилась. Он добавил: «В 2025 году мы наблюдаем самую лучшую стабильность в сфере безопасности в Ираке по сравнению с прошлыми годами, но это не означает конец борьбы с терроризмом». Аль-Мусави заявил: «Подпольные ячейки, связанные с ИГИЛ, реализуют планы других стран внутри Ирака. В течение этого года силам безопасности удалось уничтожить 10 самых опасных ячеек ИГИЛ и ликвидировать их лидеров». Он подчеркнул: «Мы должны уделять внимание обеспечению безопасности границ, особенно общих границ с Сирией, поскольку таким образом мы предотвращаем проникновение террористов вглубь Ирака».