Лариджани предостерегает исламские правительства от безрезультатных встреч

По сообщению информационного агентства Abna, Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, в сообщении, опубликованном на своей личной странице в социальных сетях, предостерёг исламские правительства, что проведение встреч Исламской конференции без практических результатов может поощрить сионистский режим на новые агрессии, и призвал их создать «Объединённый оперативный штаб» для противодействия этой угрозе.

Он также, критикуя проведение встреч Исламской конференции и Совета Безопасности без практических результатов, подчеркнул, что эти встречи равносильны заказу новых агрессий у сионистского режима.

Лариджани призвал к созданию «Объединённого оперативного штаба» для противодействия безумным действиям сионистского режима и добавил, что такое решение может усилить беспокойство покровителей этого режима и заставить их изменить свои приказы.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности также посоветовал исламским правительствам принять меры для помощи угнетённым и голодающим палестинским мусульманам и, как минимум, принять эффективные решения для предотвращения их собственного уничтожения.