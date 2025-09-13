  1. Home
  2. Новости Ирана

Лариджани предостерегает исламские правительства от безрезультатных встреч

13 сентября 2025 - 20:27
News ID: 1726520
Source: ABNA
Лариджани предостерегает исламские правительства от безрезультатных встреч

Секретарь Высшего совета национальной безопасности в сообщении для исламских правительств предостерёг, что проведение конференций Исламской конференции без практических результатов может поощрить сионистский режим на новые агрессии.

По сообщению информационного агентства Abna, Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, в сообщении, опубликованном на своей личной странице в социальных сетях, предостерёг исламские правительства, что проведение встреч Исламской конференции без практических результатов может поощрить сионистский режим на новые агрессии, и призвал их создать «Объединённый оперативный штаб» для противодействия этой угрозе.

Он также, критикуя проведение встреч Исламской конференции и Совета Безопасности без практических результатов, подчеркнул, что эти встречи равносильны заказу новых агрессий у сионистского режима.

Лариджани призвал к созданию «Объединённого оперативного штаба» для противодействия безумным действиям сионистского режима и добавил, что такое решение может усилить беспокойство покровителей этого режима и заставить их изменить свои приказы.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности также посоветовал исламским правительствам принять меры для помощи угнетённым и голодающим палестинским мусульманам и, как минимум, принять эффективные решения для предотвращения их собственного уничтожения.

Your Comment

You are replying to: .
captcha