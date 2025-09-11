  1. Home
  2. Новости Америки

Новые санкции США против движения «Ансар Аллах» в Йемене

11 сентября 2025 - 23:39
News ID: 1726023
Source: ABNA
Новые санкции США против движения «Ансар Аллах» в Йемене

Министерство финансов США объявило, что добавило 32 физических и юридических лица, а также 4 судна, связанных с движением «Ансар Аллах» в Йемене, в свой санкционный список.

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором говорится: «Мы ввели новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с хуситами (движение «Ансар Аллах» в Йемене)».

В заявлении говорится: «Санкции против хуситов нацелены на 32 физических и юридических лица и 4 судна, что является самой масштабной акцией против них на сегодняшний день».

Министерство финансов США заявило: «Сети, на которые нацелены санкции, являются частью операций по сбору средств и предоставлению оружия хуситам».

СМИ также сообщили, что США ввели санкции против нескольких китайских компаний по обвинению в «передаче военной техники и припасов хуситам».

Your Comment

You are replying to: .
captcha