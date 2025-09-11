Совместное заявление США и трех европейских стран по Ирану

По сообщению информационного агентства ABNA, США и европейская «тройка» на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоявшемся в Вене, зачитали заявление, опубликованное на сайте Министерства иностранных дел Великобритании. Не принимая во внимание бездействие и безответственность МАГАТЭ в отношении незаконного нападения США и сионистского режима на ядерные объекты Ирана во время 12-дневной навязанной войны, они назвали действия Исламской Республики Иран по прекращению сотрудничества с Агентством с июня 2025 года «тревожными и неприемлемыми».

В заявлении добавляется, что «с 13 июня 2025 года доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии ко всем ядерным объектам Ирана, кроме атомной электростанции в Бушере, был ограничен, и Иран до сих пор не предоставил никакого юридического отчета о своей ядерной деятельности».

В то время как ранее США и сионистский режим заявляли о «уничтожении запасов высокообогащенного урана» в Иране во время агрессивного нападения на ядерные объекты Ирана, в заявлении утверждается, что «запасы высокообогащенного урана в Иране остаются без учета в течение двух с половиной месяцев, и Агентство не получило никакой информации по этому поводу».

В заявлении, не упоминая, что военное нападение на ядерные объекты стран является нарушением международного права, утверждается, что «недавние нападения на некоторые ядерные центры не могут быть оправданием для приостановки, и Иран должен немедленно возобновить полное выполнение Соглашения о гарантиях».

США, Франция, Германия и Великобритания назвали «немедленное сотрудничество» «основным условием для достижения устойчивого соглашения по ядерным проблемам Ирана» и в своем заявлении приветствовали недавнее соглашение между Ираном и Агентством, в то же время предупреждая, что «если Иран не возобновит полное сотрудничество до следующего заседания Совета, они будут готовы принять необходимые решения».