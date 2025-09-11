По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на The Guardian, посол Великобритании в США был уволен из-за его связи с Джеффри Эпштейном (осужденным американским педофилом).

Согласно этому СМИ, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня, в четверг, уволил посла страны в США Питера Мандельсона из-за его связи с Джеффри Эпштейном.

Мандельсон, который был назначен представителем Великобритании в Вашингтоне в феврале и играл ключевую роль в отношениях между двумя странами, был отстранен от своей должности после того, как были раскрыты электронные письма, показывающие, что он продолжал дружить с Эпштейном после того, как тот был обвинен в коррупции.

Согласно Politico, это произошло менее чем за неделю до прибытия Дональда Трампа в Великобританию для его второго официального визита.

