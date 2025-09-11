Лавров: Атака на Катар не должна повториться; Москва недовольна этой атакой

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на Al Jazeera, министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Залива Джасемом Аль-Будайви в Сочи сказал: «Объем торгового обмена со странами Совета сотрудничества достиг 20 миллиардов долларов, и мы будем стремиться поддерживать стабильность цен на рынке нефти и газа».

На пресс-конференции Лавров добавил: «Мы недовольны новой эскалацией напряженности со стороны Израиля и нападением на Катар, и мы подчеркнули, что такое нападение не должно повторяться. Мы считаем Катар одним из исключительных посредников между Израилем и ХАМАС, и нападение Израиля на Катар не имеет никакой логики».

Говоря о событиях в регионе, он заявил: «Мы настаиваем на дипломатических решениях для ситуации в Сирии, Судане и Йемене».

Министр иностранных дел России также затронул войну на Украине и сказал: «Соединенные Штаты пытаются изучить и решить коренные причины украинского кризиса, в то время как Европа хочет втянуть Украину в НАТО».