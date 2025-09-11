Народ и вооруженные силы Ирана будут рядом с Катаром

По сообщению информационного агентства Ahl al-Bayt (AS) - ABNA - после террористической агрессии сионистского режима против Катара, генерал-майор Сейед Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, провел телефонный разговор с господином Саудом бин Абдулрахманом Аль Тани, заместителем премьер-министра и государственным министром по делам обороны Катара.

В начале разговора генерал-майор Мусави, поздравив с благословенным рождением Пророка (с.а.с.), назвал террористическую атаку фейкового израильского режима на Катар преступным актом и сказал: «Этот инцидент решительно осуждается с точки зрения официальных лиц и политических деятелей Исламской Республики Иран, и об этом было объявлено высшими должностными лицами Исламской Республики Иран в самом начале инцидента».

Указав на телефонный разговор президента Исламской Республики Иран доктора Пезешкиана с эмиром Катара, он заявил: «Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана также официально осудил этот преступный акт в официальном заявлении».

Генерал-майор Мусави добавил: «Вооруженные силы Исламской Республики Иран никогда не будут сомневаться в поддержке своих катарских братьев, потому что отношения между двумя странами и двумя народами всегда были основаны на братстве, и мы не оставим народ Катара одного перед лицом врагов, особенно преступного сионистского режима, который был и является основной причиной напряженности и нестабильности в регионе».

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил заявил: «Безоговорочная поддержка Западом, особенно Америкой, оккупации, подавления и убийства невинных палестинцев со стороны сионистского режима и его агрессия против других стран региона, которую мы наблюдали в последние годы, является основной причиной дерзости и поощрения израильской агрессии».

Он добавил: «Агрессия против Катара не произошла бы без координации и зеленого света от Америки, и весь мир прекрасно знает, что без прямой и косвенной поддержки Запада, продолжение позорного существования этого преступного режима невозможно».

Генерал-майор Мусави, отвечая на предложение катарской стороны о дальнейших консультациях между двумя странами, подчеркнул готовность вооруженных сил к сотрудничеству на любом уровне и сказал: «Правительство, народ и вооруженные силы Катара должны знать, что Исламская Республика Иран и наши вооруженные силы будут стоять рядом с ними до конца».

Господин Сауд бин Абдулрахман Аль Тани, заместитель премьер-министра и государственный министр по делам обороны Катара, также в этом разговоре назвал действия сионистского режима против своей страны террористическим актом и выразил признательность и благодарность за солидарность правительства и народа Ирана, особенно за телефонный звонок президента Ирана эмиру Катара.

Сауд бин Абдулрахман Аль Тани назвал нападение Израиля ударом кинжала, нанесенным этим режимом бесчестным образом по Катару, и добавил: «Это произошло в то время, когда проводились встречи и совещания для установления мира при координации и по просьбе всех сторон».

Заместитель премьер-министра Катара продолжил: «Сионистский режим не придерживается никаких правил, принципов или основ, и этот инцидент, по сути, был пересечением всех красных линий и нарушением всех международных принципов и дипломатии».

Сауд бин Абдулрахман Аль Тани, вновь выразив признательность за позиции Исламской Республики Иран, как в прошлом, так и в отношении недавнего инцидента, заявил: «Мы надеемся, что сможем провести встречи в ближайшем будущем для обсуждения этих вопросов и совместно найти практические решения против таких действий».

Он продолжил: «Недавняя агрессия, которую этот режим совершил против Катара, была в русле их противодействия мерам, которые Катар намеревался предпринять для поиска мирных решений палестинского вопроса в Газе».

В заключение он выразил надежду, что на конференции Исламской конференции будут достигнуты практические и эффективные результаты и что все, особенно сионистский режим, станут свидетелями ее влияния.