Канани о уроках нападения Израиля на Катар для стран региона

Информационное агентство ABNA: Бывший официальный представитель Министерства иностранных дел Насер Канани в эксклюзивной записке для агентства Mehr, касаясь недавнего нападения сионистского режима на Катар, написал: «Преступное и агрессивное нападение израильского режима на Катар с целью убийства лидеров ХАМАС содержит множество уроков. Хочется надеяться, что арабские и исламские страны Западной Азии не будут пренебрегать этими уроками и не подвергнут будущее региона и своих стран еще большим судьбоносным угрозам».

Израиль является источником и бесконечным источником нестабильности, отсутствия безопасности и всеобъемлющей войны в регионе Западной Азии.

Международное право, Организация Объединенных Наций и международные механизмы неспособны сдерживать военную, агрессивную и террористическую машину Израиля из-за всесторонней поддержки израильского режима со стороны правительств США, Великобритании, Германии и Франции.

Америка — стратегический союзник Израиля и инициатор и сторонник проекта «Большой Израиль», и полагаться на Америку для отражения зла Израиля — это «самоубийство из страха перед смертью».

«Большой Израиль» является частью целей проекта «Большой или Новый Ближний Восток». «Большой Израиль» появляется через войну, агрессию и оккупацию, а не через мир, поэтому мир с Израилем — это, по сути, одностороннее обязательство перед мятежным, экспансионистским и расистским режимом.

Безопасность нельзя купить, и союз с Америкой не создает безопасности. Оборонное оружие и оборудование, а также американские военные базы в странах региона служат стратегическим интересам Америки и Израиля.

Движения и течения сопротивления в Палестине, Ливане, Йемене и Ираке являются опорой стран Западной Азии перед лицом израильской свирепости и недобросовестности Америки.

Палестина является передовой линией обороны безопасности региона от проекта «Большой Израиль». Для наказания Израиля и создания стратегического сдерживания, поддержка сопротивления в Палестине и снятие блокады Сектора Газа имеют стратегическое значение и срочность.

Изгнание Америки из региона Западной Азии служит устойчивой безопасности региона и является предпосылкой для коллективного сотрудничества в целях общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности.

Сирийский режим Асада, несмотря на свои слабости и недостатки, был частью фронта сдерживания против государственного терроризма и экспансионизма Израиля. Поддержка территориальной целостности Сирии, установление национального и народного правительства в этой стране и коллективная защита Сирии от территориальной экспансии Израиля являются частью уравнения сдерживания против агрессии и мятежности Израиля.

Израиль является самой непосредственной и опасной угрозой для безопасности и стабильности в регионе. Необходимо, чтобы страны Западной Азии немедленно сформировали коллективную коалицию против террористического режима Израиля.

Разрыв политических, экономических и торговых отношений с Израилем со стороны стран, имеющих такие отношения, служит национальной и коллективной безопасности арабских и исламских стран.

Чрезвычайная встреча арабо-исламских лидеров в Дохе, о проведении которой высшие должностные лица Катара объявили в начале следующей недели, является возможностью для стран Западной Азии применить уроки нападения израильского режима на Катар и пересмотреть прошлые стратегические ошибки.