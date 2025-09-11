Аракчи: Условия трех европейских стран для продления «снэпбэк» были неразумными

По сообщению корреспондента информационного агентства ABNA, министр иностранных дел Сейед Аббас Аракчи в специальной новостной программе, посвященной условиям трех европейских стран на переговорах о продлении «снэпбэк», сказал: «Следует разграничить две темы. Первая — это наши переговоры с тремя европейскими странами, которые всегда продолжались. Эти три страны до сих пор внешне заявляют, что являются членами СВПД. В последние годы у нас регулярно проходили встречи с ними, и они продолжались даже во время 12-дневной войны. Я совершил поездку для участия в нескольких международных конференциях, в том числе в Женеве с министрами иностранных дел трех стран и высоким представителем Евросоюза. После окончания войны эти переговоры с ними продолжились.

Он добавил: «Одно из наших основных разногласий с ними — это механизм, известный как «снэпбэк». Они всегда угрожали использовать этот механизм, а мы, Россия и Китай, считали, что они не имеют на это права. Наша переписка, доказывающая, что они юридически не имеют такого права, все еще продолжается. Это юридический и политический спор».

Аракчи сказал: «В тот момент они выдвинули условия, которые, если бы они были выполнены, продлили бы этот механизм, но эти условия не были нами приняты. Мы в принципе не считаем, что они имеют такое право, и если они не имеют права на такие действия, то, естественно, они не будут иметь права и на его продление. Кроме того, их условия были нереалистичными, неразумными и не соответствовали нашим национальным интересам. Этот спор все еще продолжается, и наша делегация в Совете Безопасности в Нью-Йорке очень активна, работая в тесном сотрудничестве с представительствами России, Китая и некоторых других стран, которые поддерживают нас».

Подчеркнув, что Иран не обратил внимания на условия трех европейских стран, Аракчи сказал о сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии: «Наше сотрудничество с Агентством — это отдельная тема, и оно не имеет отношения к нашим переговорам с европейскими странами. Несмотря на некоторые изменения, сотрудничество с Агентством приносит нам выгоду, и как у члена ДНЯО у нас есть некоторые обязательства, которым мы должны следовать, пока мы являемся участниками этого договора».

Он отметил: «Прежде чем европейцы захотели выдвинуть свои условия по нашей ядерной программе, мы уже начали наши переговоры с Агентством. Наша позиция перед Агентством заключается в том, что в новых условиях наше сотрудничество с Агентством не может быть таким, как прежде».

Министр иностранных дел объяснил изменение условий сотрудничества с Агентством двумя причинами и добавил: «Первая причина — это изменения на местах: некоторые наши объекты были атакованы, и ситуация изменилась. Вторая — это закон, принятый в парламенте, который правительство обязано выполнять. Поэтому, учитывая эти вопросы, мы начали переговоры с ними о том, каким должно быть наше сотрудничество с Агентством в дальнейшем».

Аракчи сказал: «Эти переговоры проходили на разных этапах и в Вене был достигнут текст, который был почти на 10-20% близок к завершению. В конечном итоге это привело к тому, что переговоры между мной и господином Гросси продолжились в третьем месте, и если возможно, завершились. Эта работа была проделана в Каире».