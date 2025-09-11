  1. Home
  2. Новости Азии и Ближнего востока

Встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным министром по иностранным делам Государства Катар Султаном Бен Саад

11 сентября 2025 - 20:37
News ID: 1725989
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным министром по иностранным делам Государства Катар Султаном Бен Саад

. Подтвержден настрой на поддержание регулярного доверительного политического диалога

11 сентября в Сочи «на полях» восьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным министром по иностранным делам Государства Катар Султаном Бен Саадом Аль-Мурейхи.

В ходе беседы были детально обсуждены перспективные направления дальнейшего развития всего комплекса традиционно дружественных российско-катарских отношений. Подтвержден настрой на поддержание регулярного доверительного политического диалога, а также наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых по итогам переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с Эмиром Катара Тамимом Аль Тани в ходе его официального визита  в Москву 17 апреля.

Значительное внимание было уделено актуальным вопросам международной и ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Your Comment

You are replying to: .
captcha